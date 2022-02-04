Мосгорсуд оставил в СИЗО выпускника "Станкина" по делу группировки хакеров REvil

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемого по делу группировки хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу на решение отправить под стражу Романа Муромского и постановил оставить его без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее сообщалось, что 33-летний Роман Муромский является выпускником МГТУ "Станкин".

В REvil входят 14 человек, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Группировка считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.