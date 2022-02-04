В Саратове обрушилась кирпичная кладка дома

ТАСС, 4 февраля. Кирпичная кладка дома 1917 года постройки обрушилась на улице Гоголя в Саратове, из здания эвакуированы восемь человек. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

"Прокуратурой Кировского района Саратова организована и проводится проверка по факту обрушения части кирпичной кладки дома, расположенного на ул. Гоголя. Установлено, что дом двухэтажный, 1917 года постройки, в составе четырех квартир, из которых жилыми являются две. На момент обрушения в доме проживали восемь человек, все они эвакуированы, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

На месте работают специалисты администрации Кировского района города и МЧС, устанавливается пригодность здания для дальнейшего проживания и наличие опасности повторного обрушения.

В прокуратуре отметили, что дом не признавался аварийным, он находится на обслуживании УК "Тополь".

Жильцы дома предварительно отказались от использования муниципального маневренного жилого фонда, они временно разместились у родственников в Саратове.

Прокуратурой Кировского района на базе райадминистрации запланирован сбор оперативного штаба с участием жителей дома и управляющей организации, отметили в надзорном ведомстве. В ходе проверки прокуратура даст оценку работе управляющей компании, должностных лиц органа местного самоуправления и примет комплекс мер реагирования.