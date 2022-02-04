Полиция проверяет одну из школ Кёльна из-за сообщения о подозрительном человеке

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят крупную спецоперацию в одной из школ города Кёльн (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за информации о подозрительном человеке. Об этом в пятницу сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

"В общеобразовательной школе имени Генриха Белля [в Кёльне] сработала сигнализация. В настоящее время у нас нет сведений о вооруженном преступнике", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. "Наши коллеги осматривают территорию школы", - говорится в тексте.

Учащимся пока не рекомендуется покидать учебные помещения.

В свою очередь, как писало агентство DPA, полиции по телефону сообщили о подозрительном человеке, который может находиться на территории школы.