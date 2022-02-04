Гособвинение просит девять лет колонии для бывшего заммэра Воронежа по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Гособвинение запросило наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф 3 млн рублей бывшему заместителю мэра Воронежа Алексею Антиликаторову, обвиняемому в получении взятки в 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центральном райсуде Воронежа.

"Прокурор попросил назначить девять лет лишения свободы и штраф 3 млн рублей", - сказал представитель суда.

Бывший заместитель мэра Воронежа Антиликаторов был задержан в марте 2020 года, против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, Антиликаторов в апреле 2018 года через первого заммэра Воронежа Сергея Курило получил от директора воронежской фирмы "Фрегат" 1,5 млн рублей взятки за содействие этой компании.

Фигурант признал вину в получении взятки от Курило, но в сумме 750 тыс. рублей, заявив о готовности их ему вернуть.

В 2009 году Антиликаторов в возрасте 20 лет возглавил молодежное правительство Воронежской области. В 25 лет он стал заместителем мэра Воронежа, курировал вопросы малого и среднего бизнеса, уличную торговлю, работу рынков, подземных переходов. Работал в этой должности до 2019 года, когда был назначен директором областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", которое входит в департамент экономического развития региона.