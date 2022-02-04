Около 2 кг мефедрона изъяли полицейские у водителя на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли около 2 кг мефедрона у водителя инормарки на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков арестован. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудник ДПС оставили на 111-м км автодороги М-4 "Дон" иномарку, за рулем которой находился 21-летний житель Белгородской области. В ходе досмотра автомобиля в багажнике они обнаружены четыре свертка из фольги, обмотанные полимерной пленкой, с веществом внутри.

"По результатам химического исследования, проведенного экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, установлено, что содержимое является наркотическим средством мефедроном, общей массой около 2 кг", - сказала Петрова. Задержанный пояснил, что наркотики он забрал из тайника в лесу в Мытищах и перевозил в Белгород.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (ст. 30 ст. 228.1 УК РФ). В настоящее время подозреваемый арестован.