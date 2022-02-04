Четырех человек доставили в полицию после массовой драки в центре Москвы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Словесный конфликт между мужчинами на Пятницкой улице в центре Москвы закончился дракой, четыре человека доставлены в полицию, им грозит административный арест на срок до 15 суток. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на пятницу. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пять человек, в том числе ее муж, дерутся у дома 31, строение 2, по Пятницкой улице. Полицейские, прибыв на место, установили, что между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате четыре человека доставлены в отдел полиции для составления административного материала по ч. 1 ст. 20.1 КоАП", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что нарушителям грозит штраф до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

В настоящее время отрабатываются данные с камер видеонаблюдения, по факту драки проводится проверка.