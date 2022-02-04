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Причастного к взрывам на "Лубянке" и "Парке культуры" приговорили к пожизненному сроку

Речь идет о Магомеде Нурове
Магомед Нуров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Магомед Нуров
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военной суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы в колонии особого режима Магомеда Нурова, причастного к терактам в метро Москвы в 2010 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - огласил решение судья. Иск метрополитена к подсудимому на 17 млн рублей удовлетворен.

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