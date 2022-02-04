Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера ВЭБ Валитова по обвинению в растрате

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал заочно бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, объявленного в международный розыск по обвинению в растрате у банка около 10 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения обвиняемому будет избрана на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Валитова на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Валитов объявлен в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В 2016 году его уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний "Евродон". По версии следствия, он предлагал структурам "Евродона" получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах. Валитов тогда был задержан и арестован.

С 2007 по 2015 год он работал во Внешэкономбанке (с ноября 2018 года - государственная корпорация развития ВЭБ.РФ). Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал "Евродон", а также родственную структуру компании - "Евродон-юг", которой в 2012 году ВЭБ одобрил кредитную линию на 17,9 млрд рублей для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.