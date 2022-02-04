В Подмосковье загорелась птицефабрика

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на птицефабрике в поселке Ржавки под Солнечногорском, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

По-прежнему сохраняется угроза распространения огня. Внутри горящего здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости, краска и баллоны.

Ранее сообщалось, что площадь пожара, по данным главка МЧС, составляет 60 кв. метров.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что площадь пожара может достигать 250 кв. м.