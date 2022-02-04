{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновской области опрокинулся на бок рейсовый автобус

Пострадали три человека

ТАСС, 4 февраля. Рейсовый автобус занесло на трассе в районе села Федькино Тереньгульского района Ульяновской области, в результате он опрокинулся на бок и уперся в дорожное ограждение. За медицинской помощью обратились три человека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

"В момент опрокидывания в транспортном средстве находилось 10 пассажиров. В настоящий время за медицинской помощью обратилось трое из них", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Теги
РоссияУльяновская область
В Москве задержали главу Федеральной энергосервисной компании
Николая Мягких подозревают в мошенничестве
В Москве задержали главу Федеральной энергосервисной компании
Читать полностью