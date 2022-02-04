Украинца осудили на 6,5 года за подготовку серии взрывов в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Гражданин Украины приговорен к шести с половиной годам лишения свободы по делу о подготовке серии диверсий - взрывов на различных объектах в Севастополе, сообщается в пятницу на сайте Севастопольского городского суда.

"Третий апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Украины, который <...> признан виновным в том, что в составе организованной группы совершил приготовление к диверсии - совершению в городе Севастополе взрывов, направленных на разрушение и повреждение предприятий, сооружений, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также мужчина признан виновным в незаконном хранении в составе организованной группы взрывных устройств.

В пресс-службе добавили, что мужчина обвинялся по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281, части 3 статьи 222.1 УК РФ. Решение первой инстанции - Севастопольского городского суда - было вынесено в особом порядке, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Последующие апелляционные жалобы осужденного и адвоката без удовлетворения.

Отмечается, что в настоящее время приговор вступил в силу. Мужчина осужден на 6 лет 6 месяцев лишения свободы, а также штрафован на 300 тыс. рублей.