Суд отказался прекратить принудительное взыскание долгов Мавроди

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в пятницу отклонил требование судебных приставов о прекращении принудительное взыскание долгов умершего создателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди, который был должен вкладчикам несколько миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовническим районным судом Москвы рассмотрено заявление ОСП по ЦАО №1 УФССП России по г. Москве - СПИ Семенцова В. Г. о прекращении исполнительного производства в отношении Мавроди С. П. В удовлетворении заявленных требований судебным приставом-исполнителем отказано", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что долги бывшего главы финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди могут достаться его возможным наследникам. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, они превышают несколько сотен миллионов рублей.

Еще в 2012 году судебные приставы взыскивали с Мавроди долги более чем на 4,2 млрд рублей. Хотя производство по большей части из более 2 тыс. исполнительных листов было прекращено за отсутствием имущества, на которое может быть наложен арест, он оставался должником на сотни миллионов рублей. В начале 2008 года в пользу взыскателей приставы получили $700 тыс., с которых был снят арест, наложенный в ходе уголовного дела. В том же году приставы арестовали двухэтажный деревянный дом Мавроди с земельным участком в Тверской области, его личную библиотеку из 1400 книг, а после презентации его книги "Искушение" приставы потребовали от издательства копию договора, чтобы взыскать авторский доход от продажи книги, его штрафовали также за невыплату долгов, а затем и за неуплату штрафов, ограничивали в выезде за рубеж. В 2018 году. Мавроди скоропостижно умер в Москве.