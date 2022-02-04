Германия выдала россиянина, разыскиваемого за убийство в драке в Костромской области

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Гражданин России Артур Озманян, разыскиваемый за убийство во время драки в городе Нерехта Костромской области, экстрадирован из Германии. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в Германии в аэропорту Франкфурт-на-Майне сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передан Артур Озманян, разыскиваемый следственными органами за совершение преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", - сказала она.

По словам Волк, в июне 2012 года у злоумышленника вместе со его знакомым в ночном клубе в городе Нерехта Костромской области завязался конфликт с компанией из трех молодых людей. На улице они стали драться, в результате фигурант и его сообщник ножом ранили потерпевших и скрылись. Все трое были доставлены в больницу, однако один из них от полученных травм умер.

В октябре 2013 года судом был вынесен приговор сообщнику Озманяна. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). "Самому же Озманяну, подозреваемому в убийстве, удалось скрыться от следствия и покинуть территорию России. Его задержали спустя девять лет после совершения преступления в июле 2021 года в Германии", - добавила представитель ведомства, отметив, что 4 февраля он будет доставлен в Москву.