Суд в Воронеже оставил без удовлетворения жалобу гражданина США на арест

ВОРОНЕЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу гражданина США Роберта Гилмана, которого Центральный районный суд Воронежа ранее арестовал на два месяца - до 22 марта - по уголовному делу о насилии над полицейским, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заключение под стражу на срок один месяц и 27 суток. В остальном оставить без изменения", - сказал судья. Изменения носили технический характер, общий срок был неправильно установлен и сокращен на один день.

Ранее сообщалось, что 17 января в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже был доставлен 27-летний гражданин США Роберт Гилман, который в состоянии алкогольного опьянения в поезде нарушал порядок, а затем несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении Гилмана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Также в отношении Гилмана были возбуждены и 20 января в Центральном районном суде Воронежа рассмотрены административные дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"), американцу было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, что он обжаловал в Воронежском областном суде.

По данным следственного управления СК РФ по Воронежской области, 25 января гражданин США был снова арестован на два месяца - до 22 марта - по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского.