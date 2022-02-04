В Пермском крае возбудили уголовное дело после схода 18 вагонов с углем

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба, после схода 18 вагонов в Нытвенском районе Пермского края. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе центрального МСУ на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, 4 февраля в 08:07 мск при следовании грузового поезда № 2021 на 1377-м км 3 ПК перегона "Чайковская - Григорьевская" в Нытвенском районе Пермского края произошел сход 18 вагонов, в которых осуществлялась транспортировка угля, предметов металлопроката, шин для спецтехники и прочего груза. В результате происшествия повреждены железнодорожные вагоны, пути, а также иные объекты инфраструктуры электрифицированного участка. Движение поездов на участке "Чайковская - Григорьевская" остановлено", - сказали в ведомстве.

Следствие считает, что неустановленные лица могли нарушить правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время собираются доказательства, после чего будет сделан вывод о причинах происшествия и виновности конкретных лиц.

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих ведомств и руководству железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - добавили в пресс-службе.