Суд продлил арест президенту холдинга СДС Федяеву по делу о ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Суд в Кемерове продлил еще на три месяца срок ареста президенту холдинга "СДС", в который входит кузбасская шахта "Листвяжная", Михаилу Федяеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по делу о взрыве на предприятии.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Он будет содержаться под стражей до 14 мая текущего года, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Срок содержания под стражей Федяева М. Ю. продлен на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 14.05.2022", - сказал собеседник агентства.

Федяев был задержан в середине декабря прошлого года, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, обвиняемый знал, что на шахте "Листвяжной", где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, допускались нарушения требований промышленной безопасности. Изначально судом ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 14 февраля 2022 года.

Кроме Михаила Федяева также были арестованы гендиректор холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов, бывший директор шахты "Листвяжной" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, главный инженер шахты Анатолий Лобанов и начальник участка Сергей Герасименок. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей. Также в СИЗО находятся обвиняемые в халатности при проверках на "Листвяжной" инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из фигурантов вину не признал.