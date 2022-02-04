Три человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трасе в Чувашии

ТАСС, 4 февраля. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе в Чебоксарском районе Чувашии, в результате погибли три человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и две пассажирки отечественного автомобиля погибли на месте аварии", - отмечается в сообщении.

Двигавшийся за автомобилем "Лада Гранта" Hyundai, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги. В этом транспортном средстве никто не пострадал.

Авария произошла 4 февраля около 15:10 мск на 30-м км трассы Чебоксары - Сурское в Чебоксарском районе Чувашии. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Признаков алкогольного опьянения у водителя Mitsubishi, который оказался жителем Воронежской области, нет.

В Чувашии около 07:30 мск начался сильный снегопад, который сопровождается ветром. Движение большегрузов и рейсовых автобусов из-за метели закрыто на нескольких участках федеральных трасс в республике. Ограничения действуют на участках трассы М-7 "Волга", Р-176 "Вятка", А-151 Цивильск - Ульяновск.