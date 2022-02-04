Суд изъял в доход государства активы компании, подконтрольной экс-главе Удмуртии

ТАСС, 4 февраля. Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество организации, подконтрольной бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, стоимостью 18 млн рублей. Об этом надзорное ведомство сообщает в Telegram-канале.

"Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства объекта недвижимости, принадлежащего организации, подконтрольной бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, - сообщает Генпрокуратура. - В доход государства обращен объект недвижимости стоимостью более 18 млн рублей".

Установлено, что учредителем и директором организации являлась дочь Соловьева Евгения Сирик, которая с 2007 по 2016 год использовала полученные от него деньги на личные цели, в том числе для деятельности фирмы. Вместе с тем при условии отсутствия у организации самостоятельных финансовых ресурсов на эти средства было построено производственное здание цеха для розлива минеральной воды.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры изъял у Соловьева имущество, в том числе объекты недвижимости, большинство из которых оформил на Евгению Сирик, общей стоимостью более 120 млн рублей. При этом родственница бывшего главы Удмуртской Республики, по данным ФНС России, легальных источников дохода для их самостоятельного приобретения не имела.

Александр Соловьев был главой Удмуртской Республики с сентября 2014 по апрель 2017 года. 4 апреля 2017 года был отрешен от должности в связи с утратой доверия. В 2020 году по обвинению в получении взяток был осужден на 10 лет лишения свободы и штраф 275 млн рублей. В марте 2021 года был освобожден от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни.