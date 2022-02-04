Троих жителей Уфы приговорили к реальным срокам за вымогательство и похищение человека

УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к реальным срокам трех жителей Уфы, похитивших местного предпринимателя и вымогавших у него 3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим уфимцам. Они признаны виновными, в зависимости от степени участия каждого, в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, из корыстных побуждений"), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере")", - сказали в ведомстве.

Установлено, что в феврале 2018 года один из подсудимых похитил местного предпринимателя около одного из ресторанов Уфы, и на своем автомобиле привез его в офис к своему подельнику. Там злоумышленники угрожали расправой над потерпевшим и его семьей и заставили написать долговую расписку на 3 млн рублей. После этого они несколько раз избивали предпринимателя и в итоге смогли получить 2,7 млн рублей.

Потерпевший долгое время не обращался в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи. Затем, боясь новых действий от злоумышленников, он обратился за помощью к правоохранителям. Следователи задержали подозреваемых, а также нашли в доме у одного из фигурантов более 23 млн рублей.

Суд согласился с доводами следствия и приговорил 61-летнего обвиняемого к 10 годам и 10 месяцам лишения свободы, 51-летнего - к семи годам и 10 месяцам лишения свободы, а их 31-летнего сообщника, с учетом вынесенного приговора за ранее совершенное преступление, - к девяти годам лишения свободы. Всем фигурантам надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого они обязаны выплатить по 100 тыс. рублей компенсации, а также возместить 2,7 млн рублей.