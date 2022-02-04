Суд в Ленобласти отказался арестовывать няню умершей двухлетней девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию и не избрал меру пресечения в виде ареста няне, в квартире у которой умерла двухлетняя девочка. Причина смерти ребенка не установлена, а следователи не представили достаточного количества доказательств вины женщины, сообщила в пятницу пресс-служба судов региона.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), отказано в связи с непредоставлением органом предварительного следствия доказательств в достаточной степени, а также в связи неустановлением в настоящее время причины смерти потерпевшей", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

О смерти девочки правоохранительным органам стало известно вечером 30 января. В СК сообщали, что подозреваемая - уроженка иностранного государства и на территории России находится нелегально. За ребенком она присматривала с ноября прошлого года за плату. Девочка постоянно жила с ней в квартире по проспекту Науки в Петербурге вместе с родными детьми женщины.

Как утверждала сама няня, признаки ухудшения самочувствия стали появляться у ребенка еще 27 января, однако за медицинской помощью она обращаться не стала. Утром 30 января женщина обнаружила девочку в постели без признаков жизни, после чего сообщила о произошедшем ее матери. Та приехала и забрала тело с собой по месту жительства в городе Мурино Ленинградской области.

Следователи посчитали, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания и не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам. В результате ребенок умер.