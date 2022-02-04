Суд приговорил к пяти годам бывшего тренера за распространение порнографии с детьми

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Суд в Твери приговорил бывшего тренера по баскетболу к пяти годам лишения свободы за распространение в соцсети порнографических материалов, в том числе с участием детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Тверской области.

"Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних, сроком на восемь лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, бывший детский тренер по баскетболу одной из спортивных школ признан виновным в совершении преступлений по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ, п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Незаконное распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации").

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Тверской области, с 2016 по 2020 год мужчина на своей странице во "ВКонтакте" распространял порнографические фото и видеоматериалы, в том числе с участием детей в возрасте до 14 лет. "Следователем Следственного комитета по уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, допрошены более 40 свидетелей, проведен ряд сложных комплексных экспертиз", - сказано в сообщении.