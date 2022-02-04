Суд в Ростове рассмотрит заявление о признании геноцидом преступлений нацистов 10 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд 10 февраля приступит к рассмотрению заявления прокурора Ростовской области Романа Праскова о признании геноцидом ряда преступлений, совершенных на территории региона нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Прокуратура Ростовской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова ранее подготовила и направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

"10 февраля 2022 года в Ростовском областном суде состоится первое заседание по делу о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, основанием для обращения стали результаты работы, в ходе которой были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. По данным прокуратуры, на данных и иных территориях региона действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты, применяли пытки и истязания.

За период оккупации Ростовской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, по данным прокуратуры, были убиты не менее 126 тыс. мирных советских граждан и военнопленных. Это подтверждается свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами чрезвычайной государственной комиссии, актами районных и городских комиссий, докладными записками и информацией органов безопасности о положении в городах и районах Ростовской области, зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации.