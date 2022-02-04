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В Новой Москве нашли тело убитой "Мисс Кузбасс - 2010"

Муж Ксении Сапожниковой сознался в содеянном и дал подробные показания
© Андрей Махонин/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правоохранители нашли в Новой Москве тело убитой мужем "Мисс Кузбасс - 2010" Ксении Сапожниковой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Тело Ксении Сапожниковой обнаружено сегодня в лесополосе в Новой Москве", - сказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС факт обнаружения тела. Она добавила, что муж убитой сознался в содеянном и дал подробные показания.

По ее словам, в январе он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что еще в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина пояснил, что жена выходит с ним на связь через соцсети и сообщает, что находится на отдыхе за границей.

Согласно сообщениям СМИ, после пропажи Сапожниковой ее муж Александр Попов сказал друзьям семьи, что она улетела за границу, он также якобы отвечал за нее в социальных сетях. По сообщениям СМИ, Попов сознался в том, что убил жену и расчленил ее тело, но позднее отказался от дачи показаний. Попова арестовали на два месяца.

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