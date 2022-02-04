Прокуратура на Кубани проверяет факт отказа в назначении ребенку с СМА дорогого препарата

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки в связи с отказом в назначении трехлетнему ребенку дорогостоящего лекарственного препарата, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в местных СМИ появились сведения о том, что ребенку отказались назначить дорогой препарат. Накануне министерство здравоохранения Краснодарского края сообщало, что решение о назначении препарата "Золгенсма" принималось на федеральной комиссии, где краевое министерство докладывало о том, какое лечение получает ребенок.

"Прокуратура края организовала проверку по факту отказа федеральными учреждениями здравоохранения в назначении трехлетнему ребенку, страдающему спинальной мышечной атрофией, дорогостоящего лекарственного препарата "Золгенсма".В настоящее время начальником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры края Николаем Асабиным осуществлен личный прием отца малолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что в рамках проверки оценят меры, принимаемые региональным министерством для обеспечения ребенка лекарственным препаратом.