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В Перу разбился летавший над плато Наска самолет с туристами

Погибли семь человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Семь человек погибли в пятницу при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу. Об этом сообщила газета El Comercio.

По ее данным, на борту самолета находились пять туристов и два пилота. По предварительной информации, пассажиры были из США, Чили и Нидерландов.

Причины происшествия пока не установлены.

Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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