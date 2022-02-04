В Татарстане пять человек отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире пятиэтажного жилого дома в Татарстане, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"Поступило сообщение об отравлении неизвестным веществом в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в с. Высокая Гора по ул. Юбилейная, д. 2. В результате отравления (предварительно угарным газом) пострадали пять человек, в том числе двух детей. Все госпитализированы в Высокогорскую ЦРБ", - сказали журналистам в ведомстве.

Уточняется, что одном ребенку два года, а другому менее года, они в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии 23-летняя женщина. 44-летний и 26-летний мужчины находятся в состоянии легкой степени тяжести. Причины происшествия устанавливаются.