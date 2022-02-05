Число жертв наводнения в Кито возросло до 27

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли в результате масштабных затоплений в городе Кито, вызванных сильными дождями в понедельник. Об этом в пятницу сообщила городская администрация.

"Погибли 27 человек, ранены 55 человек (41 из них выписан из больниц, 14 остаются в больницах, один в критическом состоянии), двое числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении администрации в Twitter. Ранее сообщалось о 23 погибших.

В понедельник в столице Эквадора прошли сильные дожди, которые вызвали затопление нескольких основных транспортных артерий. Грязевые потоки повредили несколько строений и нарушили электроснабжение. Спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.