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Число жертв наводнения в Кито возросло до 27

Ранения получили 55 человек

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли в результате масштабных затоплений в городе Кито, вызванных сильными дождями в понедельник. Об этом в пятницу сообщила городская администрация.

"Погибли 27 человек, ранены 55 человек (41 из них выписан из больниц, 14 остаются в больницах, один в критическом состоянии), двое числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении администрации в Twitter. Ранее сообщалось о 23 погибших.

В понедельник в столице Эквадора прошли сильные дожди, которые вызвали затопление нескольких основных транспортных артерий. Грязевые потоки повредили несколько строений и нарушили электроснабжение. Спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.

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Эквадор
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