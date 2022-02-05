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Самосвал опрокинул пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье

Движение затруднено, по предварительным данным, пострадал водитель "Камаза"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Грузовик обрушил надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Московская область, городской округ Балашиха, 30-й км Горьковского шоссе. В результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом. Движение затруднено. По предварительным данным, пострадал водитель "Камаза", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что мост полностью перекрыл проезжую часть.

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