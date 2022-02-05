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Грузовой самолет с возможной неисправностью шасси сел в Шереметьево

Причина срабатывания датчика устанавливается

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Грузовой Ту-204, у которого в полете сработал датчик неисправности шасси, благополучно вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет совершил благополучную посадку. Причина срабатывания датчика устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у грузового Ту-204 после вылета из Шереметьево в Лейпциг сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Самолет около часа вырабатывал топливо в зоне ожидания перед посадкой.

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