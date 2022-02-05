Погиб один из рабочих, попавших под лавину на Сахалине

ТАСС, 5 февраля. Один из рабочих, оказавшихся под снегом в результате схода лавины в районе реки Полтавской на Сахалине, погиб, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Восточной горнорудной компании (ВГК).

"Одного человека госпитализировали, он жив. Состояние так и остается пока неизвестным. Погиб второй человек, которого достали из-под лавины", - сказал представитель пресс-службы. Он не уточнил, погиб ли мужчина в момент схода лавины или умер после извлечения из-под снега.

Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что попавших под лавину рабочих удалось извлечь из-под снега живыми.

Сход лавины произошел, когда четверо рабочих производили демонтаж трубы в районе реки Полтавской на территории Солнцевского угольного разреза. В результате двое из них оказались под снегом, остальные выбрались самостоятельно.

Солнцевский угольный разрез - основной добывающий актив ООО "Восточная горнорудная компания". Это крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На долю предприятия приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.