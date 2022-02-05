После ЧП на химкомбинате "Каменский" к ответственности привлекли семь должностных лиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после ЧП на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области, в результате которого погибли семь человек, привлекла к административной ответственности семь должностных лиц, а также юридическое лицо. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора.

В цехе формования ФКП "Комбинат "Каменский" 29 июля 2021 года произошло воспламенение изделий. В результате пожара ожоги получили семь человек, позднее все они умерли.

"Комиссией Северо-Кавказского управления Ростехнадзора завершено техническое расследование причин аварии, произошедшей 29 июля 2021 года на ОПО "Площадка "Полимеры", эксплуатируемом ФКП "Комбинат "Каменский". По результатам расследования за допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ привлечены к административной ответственности юридическое и семь должностных лиц", - сообщил представитель Ростехнадзора.

С сентября прошлого года в отношении комбината Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело пять проверок, отметили в пресс-службе. Зафиксировано 55 нарушений требований промышленной безопасности. За допущенные нарушения юридическое лицо трижды было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Также по этой статье к ответственности привлечены четыре должностных лица комбината. За невыполнение в установленный срок двух пунктов ранее выданного комбинату предписания предприятие привлечено к ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.

В понедельник Минпромторг РФ подтвердил, что после ЧП на комбинате "Каменский" следователи СК России возбудили уголовное дело. Представитель министерства отметил, что в настоящее время расследование продолжается, виновные лица будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, дело возбуждено по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").