После отравления пяти человек угарным газом в Татарстане возбудили дело

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту отравления семьи с двумя детьми угарным газом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

4 февраля в квартире одного из домов в селе Высокая Гора в результате отравления, предположительно угарным газом, госпитализировали семью из пяти человек, в том числе двоих детей 2019 и 2021 годов рождения.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает пресс-служба.

Проводится осмотр места происшествия.

Как сообщали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, всех пострадавших госпитализировали, дети находились в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии 23-летняя женщина. 44-летний и 26-летний мужчины находятся в состоянии легкой степени тяжести.