В Саратове прерывают занятия в школах из-за проверок экстренных служб

ТАСС, 5 февраля. Занятия в некоторых школах Саратова прервали из-за обследования зданий образовательных учреждений экстренными службами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

"Сегодня учебный процесс организован в восьми общеобразовательных учреждениях, однако в связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ занятия в ряде организаций прерываются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 4 февраля на карантине будет 108 саратовских школ из-за превышения эпидпорога по вирусным заболеваниям. Это более 75% от общего числа учебных учреждений.

В январе занятия в школах Саратова трижды прерывались из-за работы в зданиях образовательных учреждений экстренных службы. Как сообщал ТАСС, учащиеся и сотрудники всех школ Саратова эвакуировались 13 января после сообщений о минировании учебных заведений. 21 января ситуация повторилась, но экстренные службы также проверяли детские сады. Также проверки организовали 25 января. По итогам проверки зданий образовательных организаций опасные предметы не обнаружили.