{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове прерывают занятия в школах из-за проверок экстренных служб

При этом 75% образовательных организаций города находятся на карантине

ТАСС, 5 февраля. Занятия в некоторых школах Саратова прервали из-за обследования зданий образовательных учреждений экстренными службами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

"Сегодня учебный процесс организован в восьми общеобразовательных учреждениях, однако в связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ занятия в ряде организаций прерываются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 4 февраля на карантине будет 108 саратовских школ из-за превышения эпидпорога по вирусным заболеваниям. Это более 75% от общего числа учебных учреждений.

В январе занятия в школах Саратова трижды прерывались из-за работы в зданиях образовательных учреждений экстренных службы. Как сообщал ТАСС, учащиеся и сотрудники всех школ Саратова эвакуировались 13 января после сообщений о минировании учебных заведений. 21 января ситуация повторилась, но экстренные службы также проверяли детские сады. Также проверки организовали 25 января. По итогам проверки зданий образовательных организаций опасные предметы не обнаружили.

Теги
РоссияСаратовская область
В Сургуте задержали посетителя офиса, напавшего с ножом на двух человек
Мужчина пришел для оформления документов для сдачи экзамена в УФМС с женой и ребенком
Читать полностью