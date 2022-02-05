Газовое оборудование в квартире дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, было исправно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Газовое оборудование в пострадавшей от взрыва газа квартире в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде было исправно. При этом одна из рассматриваемых версий случившегося - нарушение обращения с оборудованием жильцом, сообщили в субботу следственном управлении СК России по региону.

"Следователи СК провели первоначальный комплексный осмотр места происшествия, включая придомовую территорию, подъезд, квартиру, где произошло происшествие, и смежные с ней жилые помещения. При осмотре проводилось также испытание газового оборудования в пострадавшей квартире, оно находится в исправном состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи произвели выемку необходимой документации в организациях, осуществляющих техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В СК рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и нарушение при обращении с внутридомовым газовым оборудованием, допущенное самим пострадавшим. Мужчина находится на лечении в больнице, его состояние медики оценивают как критическое.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, в 20:21 мск 3 февраля поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Из здания эвакуировали 49 человек. По данным пресс-службы губернатора региона, пострадал мужчина, которого с ожогами 75-80% тела госпитализировали. Еще одной женщине с гипертоническим кризом медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей". Ранее также сообщалось, что жителям пострадавших от взрыва газа квартир выплатят материальную помощь.