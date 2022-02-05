Томский СК проводит проверку по факту обнаружения тел юноши и несовершеннолетней девушки

ТАСС, 5 февраля. СК в Томской области начал проверку по факту обнаружения в поселке Светлый тел юноши и несовершеннолетней девушки, сообщили ТАСС в управлении СК по региону.

"По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инцидент произошел в поселке Светлый. Накануне молодые люди в компании распивали спиртные напитки, после чего парень и девушка пошли домой к юноше, где употребили наркотические вещества. Девушка ушла к себе домой, на утро оба они не проснулись.