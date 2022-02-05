Полицейские проводят проверку после "минирования" школ в центре Москвы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после сообщений об угрозе взрыва в школах в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ряд школ, расположенных в центре Москвы, накануне получили электронные письма с сообщением об угрозе взрыва. Неизвестные требовали перевести на их счет деньги. После обследования зданий никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что столичная полиция проводит проверку, а также ведет розыск сообщивших о заведомо ложном минировании.