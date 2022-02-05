В Дагестане ректора техуниверситета задержали по обвинению в мошенничестве и подлоге

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Силовики задержали ректора Дагестанского государственного технического университета по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК России по Дагестану.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" и ч. 2 ст. 292 "Служебный подлог" УК РФ. Ректор вуза задержан в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства, регистрации и в служебном кабинете обвиняемого проведены обыски", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2015-2018 годы обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, перечислял денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и обналичивал их. Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения.

"В результате преступных действий участники организованной группы похитили денежные средства, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 млн рублей. Ранее уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу",- добавили управлении в СК по региону.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие соучастникив преступления.