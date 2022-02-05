Причины возгорания в посольстве РФ на Филиппинах пока неизвестны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Причины произошедшего накануне в посольстве России на Филиппинах пожара пока неизвестны. Об этом заявили ТАСС в субботу в диппредставительстве.

"Причины и сумма ущерба пока неизвестны", - информировали в посольстве.

4 февраля МИД РФ сообщил, что в здании российского посольства в Маниле произошел сильный пожар. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы. На Смоленской площади отмечали, что, по предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб.