В Орловской области задержали двух адвокатов по делу о мошенничестве

ТАСС, 5 февраля. Двух адвокатов "Орловской областной коллегии адвокатов - 2" задержали в Орловской области, в их отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В отношении двоих адвокатов некоммерческого партнерства "Орловская областная коллегия адвокатов - 2" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время подозреваемые задержаны, в отношении них проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативной деятельности УФСБ России по Орловской области. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах области, задержали Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. Муртазов выступал адвокатом в резонансных уголовных делах в Орловской области, в том числе об организации незаконной миграции, возбужденного в отношении имама Ахмадулло Исабаева.

По данным следствия, с сентября 2020 по октябрь 2021 года подозреваемые путем обмана получили в Орле от жителя региона 800 тыс. рублей, пообещав оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.