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Фура насмерть задавила сотрудницу таможни на белорусско-польской границе

Как следует из появившегося в интернете видео, у машины европейские номера

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Грузовик насмерть задавил сотрудницу белорусской таможни на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи". Об этом сообщил в субботу Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии в Facebook.

"Сегодня с 12:00 до 13:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи" произошел трагический случай - водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что семье погибшей будет оказана необходимая помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Следственного комитета. Как следует из появившегося в интернете видео, фура имеет европейские номера.

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