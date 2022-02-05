Фура насмерть задавила сотрудницу таможни на белорусско-польской границе

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Грузовик насмерть задавил сотрудницу белорусской таможни на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи". Об этом сообщил в субботу Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии в Facebook.

"Сегодня с 12:00 до 13:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи" произошел трагический случай - водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что семье погибшей будет оказана необходимая помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Следственного комитета. Как следует из появившегося в интернете видео, фура имеет европейские номера.