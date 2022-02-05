{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пакистане пять человек погибли при взрыве в угольной шахте

Власти закрыли шахту для проведения расследования

ТАСС, 5 февраля. По меньшей мере пять человек, работавших в угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, погибли в субботу в результате взрыва, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным управления, причиной произошедшего стало скопление метана. Местные власти закрыли шахту после инцидента для проведения расследования обстоятельств случившегося.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Теги
Пакистан
Суд арестовал и.о. главы подведомственной Минэнерго компании по делу о крупном хищении
Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, задержан глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких
Читать полностью