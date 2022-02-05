Информация о "минировании" терминала в Шереметьево оказалась ложной

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Информация о "минировании" терминала аэропорта Шереметьево оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские и кинологи обследовали терминал В в Шереметьево, информация о "минировании" не подтвердилась. Также не нашли никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в четырех самолетах", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала В аэропорта Шереметьево, а также о "минировании" четырех самолетов.