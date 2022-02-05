В колонии в Ульяновской области 38 осужденных объявили голодовку

ТАСС, 5 февраля. Осужденные в исправительной колонии № 10 (ИК-10) в Ульяновской области объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Ульяновской области.

"5 февраля 2022 года 38 осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении. Отказ мотивировали недовольством режимом содержания, а именно выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысковых мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Информацию о голодовке направили в надзорные органы. Отмечается, что колонию посетили представители областной прокуратуры. Как рассказали в пресс-службе, объявившие голодовку осужденные находятся под контролем медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Также информируем, что 4 февраля 2022 года осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, совершили умышленное повреждение имущества в камерах помещения камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10. В настоящее время устанавливается размер материального ущерба", - сообщили в пресс-службе.

Учреждение функционирует в штатном режиме.