В центре Москвы неизвестные избили экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Неизвестные избили бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные напали на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина на Самотечной улице. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в нападении. По данному факту проводится проверка.

Максим Шингаркин - российский общественный деятель, бывший депутат Госдумы шестого созыва от партии ЛДПР