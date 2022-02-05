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В центре Москвы неизвестные избили экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина

Как сообщил источник в правоохранительных органах, он госпитализирован

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Неизвестные избили бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные напали на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина на Самотечной улице. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в нападении. По данному факту проводится проверка.

Максим Шингаркин - российский общественный деятель, бывший депутат Госдумы шестого созыва от партии ЛДПР

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