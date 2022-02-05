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Двое детей погибли при пожаре в деревенском доме в Иркутской области

Их мать с ожогом спины находится в больнице с пятимесячным ребенком

ТАСС, 5 февраля. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Тимирязева в Иркутской области, сообщил ТАСС источник в органах власти.

"Пожар произошел в частном доме в деревне Тимирязева в Качугском районе в Иркутской области. Погибли двое детей, предварительно, четрыех и шести лет. Их мама с ожогом спины находится сейчас в больнице с пятимесячным ребенком, который незначительно пострадал. Хозяин дома, отец жив", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства пожара уточняются.

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