СМИ: в Марокко умер мальчик, который упал в колодец

РАБАТ, 6 февраля. /ТАСС/. Марокканские спасатели в субботу вечером вытащили пятилетнего мальчика по имени Райян из колодца глубиной 32 м в деревне Игран (в провинции Шефшауэн на севере страны), в котором он провел пять дней. Но, как выяснилось, ребенок умер, сообщает информационный портал Medias24.

Чтобы извлечь Райяна из колодца, власти задействовали экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов аккуратно убирали слои грунта, чтобы избежать обвала. Задачу усложнял риск оползня из-за характера почвы - некоторые ее слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спускали кислородную трубку.

За операцией по спасению мальчика, упавшего в высохший и узкий (диаметром 45 см) колодец, в течение последних нескольких дней с замиранием сердца и глубоким волнением наблюдали не только миллионы марокканцев, но и жители других стран арабского мира. Трансляции и прямые включения вели ведущие телеканалы.

На месте операции практически круглые сутки находились сотрудники спасательных служб, силовики, местные жители и люди, приехавшие из разных областей Марокко поддержать семью Райяна. Хэштэг "Спасите Райяна!" на текущей неделе занимал одно из лидирующих мест в марокканском сегменте интернета.