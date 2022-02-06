{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московской области пропал экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин

Правоохранители рассматривают версию о том, что он мог провалиться под лед
Владимир Ялунин (слева) Пахомова Людмила/ТАСС
Описание
Владимир Ялунин (слева)
© Пахомова Людмила/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал без вести в подмосковном Одинцово. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В городском округе Одинцово в селе Аксиньино пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, не исключается, что Ялунин провалился под лед реки. В настоящее время ведутся его поиски.

Владимир Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был замминистра юстиции.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
СМИ: в Канаде на акции протеста автомобиль сбил четырех человек
По словам очевидцев, белый внедорожник въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия
Читать полностью