В Московской области пропал экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал без вести в подмосковном Одинцово. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В городском округе Одинцово в селе Аксиньино пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин. Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, не исключается, что Ялунин провалился под лед реки. В настоящее время ведутся его поиски.

Владимир Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был замминистра юстиции.