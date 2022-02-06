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На северо-западе Москвы обнаружили четыре снаряда времен войны

Территорию обнаружения опасных находок огородили

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. На стройплощадке на северо-западе Москвы обнаружили четыре снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При проведении земляных работ на строительной площадке на улице Демьяна Бедного рабочие нашли снаряд времен войны, затем были обнаружены еще три подобных боеприпаса", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что место обнаружения опасных находок огородили. В ближайшее время ожидается прибытие саперов, которые вывезут снаряды на утилизацию.

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