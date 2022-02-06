На 61-м км МКАД произошло массовое ДТП

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дорожная авария с участием грузовых и легковых машин произошла на 61-м км внутренней стороны МКАД, движение транспорта затруднено. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 61-м км внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублевским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин", - говорится в сообщении.

Движение транспорта осуществляется по двум полосам из пяти. На месте аварии работают оперативные службы города.