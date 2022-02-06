Девятилетняя девочка утонула в канале под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. В Астраханской области проводится проверка по факту гибели девятилетней девочки, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели девятилетней девочки. В ходе проверки установлено, что вечером 5 февраля девочка утонула в искусственном канале, расположенном в 150 метрах от ее дома в селе Покровка Ахтубинского района области", - говорится в сообщении.

Известно, что девочка вышла на прогулку на улицу, пока ее мать дома занималась младшими детьми. Семья погибшего ребенка характеризуется положительно.